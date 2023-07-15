جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري

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أعربت جماهير الطائي عن سعادتها بإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي والنصر السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعاد عسيري للدوري السعودي للمحترفين مجددًا بعد تجربة قصيرة في الدوري الفنلندي، حيث أوضحت فئات عريضة من جماهير الطائي أن عسيري سينجح مع فارس الشمال إذا حافظ على صحته وجسده وابتعد عن الإصابات التي عطلت مسيرته مع نادي النصر مسبقًا.
عسيري صاحب الـ 29 عاماً خاض 241 مباراة بقميص جميع الأندية ونجح في تسجيل 45 هدفًا وصنع 52 آخرين، كما ساهم بشكل عام في إحراز 97 هدفًا، كما لعب مع المنتخب السعودي 17 مباراة دولية وسجل هدفين فقط.
يذكر أن عسيري حقق مع ناديه الأسبق، نادي الاتحاد لقب كأس الملك موسم 2012/2013.