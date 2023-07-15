Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عائدًا من تجربة قصيرة في الدوري الفنلندي

جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت جماهير الطائي عن سعادتها بإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي والنصر السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد عسيري للدوري السعودي للمحترفين مجددًا بعد تجربة قصيرة في الدوري الفنلندي، حيث أوضحت فئات عريضة من جماهير الطائي أن عسيري سينجح مع فارس الشمال إذا حافظ على صحته وجسده وابتعد عن الإصابات التي عطلت مسيرته مع نادي النصر مسبقًا.

قد يهمّك أيضاً
العلولا يلتقي بمبعوث الرئيس الفرنسي للبنان

العلولا يلتقي بمبعوث الرئيس الفرنسي للبنان

8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر

8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر

أرقام عبدالفتاح عسيري 

عسيري صاحب الـ 29 عاماً خاض 241 مباراة بقميص جميع الأندية ونجح في تسجيل 45 هدفًا وصنع 52 آخرين، كما ساهم بشكل عام في إحراز 97 هدفًا، كما لعب مع المنتخب السعودي 17 مباراة دولية وسجل هدفين فقط.

عبدالفتاح عسيري

يذكر أن عسيري حقق مع ناديه الأسبق، نادي الاتحاد لقب كأس الملك موسم 2012/2013.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم