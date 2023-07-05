جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن

أعربت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية عن رغبتها في رؤية النيجيري فيكتور أوسمين نجم نابولي الإيطالي لاعبًا في دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

ودشنت الجماهير وسم ” لاعب تتمناه بدورينا” والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير التي أعربت عن رغبتها في رؤية أوسمين صاحب الـ 25 لاعبًا في صفوف أحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل.

إنجاز مميز لـ أوسمين مع نابولي

وكان أوسمين انضم إلى فريق الجنوب الإيطالي في عام 2020 قادمًا من نادي ليل الفرنسي، وساهم في فوز فريق الجنوب بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022/2023.

يذكر أن نادي الاتحاد كان نجح في التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا، كما نجح الهلال في ضم كل من البرتغالي روبن نيفيز من فريق وولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي وتعاقد النصر مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، بينما تعاقد الأهلي مع السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.