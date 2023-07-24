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لتدعيم خط دفاع الفريق

جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع سيرخيو راموس

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع سيرخيو راموس
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير النصر، إدارة مسلي آل معمر بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، وذلك من أجل تدعيم خط دفاع أصفر الرياض.

ودشن جمهور النصر وسمًا بعنوان ” راموس مطلب نصراوي”، وذلك بسبب أخطاء دفاع النصر في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين، حيث تلقت شباك النصر 9 أهداف في مباراتين.

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راموس رفض الدوري البرازيلي 

وبحسب ما ذكرته منصة Torcedores البرازيلية فإن نجم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان سابقًا رفض الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي كون عائلته لا تريد العيش في البرازيل.

راموس

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني صاحب الـ 37 عامًا يدرس حاليًّا عرضين من الأهلي والنصر في دوري روشن بجانب عرض من ناد أمريكي آخر.

وفي وقت سابق، أكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن المدافع الإسباني يملك عرضًا رسميًّا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، ليكون خيارًا آخر أمامه.

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