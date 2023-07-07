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خلال فترة الانتقالات الصيفية

جماهير النصر تطالب بضم نجم بورتو

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
جماهير النصر تطالب بضم نجم بورتو
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر، بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يراقب صفقته الثانية 

وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.

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ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.

أوتافيو إدميلسون - بورتو البرتغالي

يذكر أن بداية أوتافيو كانت مع فريق إنتر ناسيونال البرازيلي في عام 2012 حيث مكث معه لمدة سنتين حتى عام 2014.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان

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