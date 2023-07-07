جماهير النصر تطالب بضم نجم بورتو

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر، بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.
ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.
يذكر أن بداية أوتافيو كانت مع فريق إنتر ناسيونال البرازيلي في عام 2012 حيث مكث معه لمدة سنتين حتى عام 2014.
ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان