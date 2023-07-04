جماهير النصر تطلب التعاقد مع فيصل الغامدي

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أعربت فئات عريضة من جماهير النصر عن رغبتها في تحرك إدارة مسلي آل معمر للتعاقد مع اللاعب فيصل الغامدي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق.
وعلى الرغم من تعاقد النصر أمس الاثنين مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيبتش من نادي إنتر ميلان لكن الجماهير النصراوية طالبت بالتحرك والتعاقد مع الغامدي صاحب الـ21 عامًا من صفوف الاتفاق.
ورأى السواد الأعظم من جماهير النصر أن ضم لاعب صغير بالسن والحفاظ عليه لفترة طويلة في خط وسط النصر سيجعله يكتسب الخبرات ويكون مفيدًا للفريق في السنوات المقبلة على حد قولهم.
ويلعب الغامدي مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق منذ عام 2022.
وفي وقت سابق، أعرب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.
ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع بروزوفيتش، ليوجه النجم الكرواتي رسالة للجماهير، ويقول: “لا تقلقوا.. أنا هنا، واخترت النصر”.
وكان يمتد تعاقد بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة، إلا أن العالمي نجح في حسم الصفقة.