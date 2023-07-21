جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر الأهلي يودع عمر السومة
انتقدت جماهير نادي النصر، قرار إدارة مسلي آل معمر بالتفريط في خدمات اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس الذي رحل عن النصر وانضم إلى نادي القادسية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت جماهير أصفر الرياض انتقدت سوء أداء دفاع الفريق وتراجع مستوى اللاعب عبدالإله العمري حيث تلقت شباك الفريق 9 أهداف في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.
وانتقدت الجماهير رحيل ألفارو حيث طالبوا برحيل عبدالإله العمري ومادو والإبقاء على ألفارو مضيفين أن رحيله أصبح مكسبًا لنادي القادسية وخسارة للنصر.
وكان ألفارو صاحب الـ 33 سنة، لعب قبل انضمامه لـ النصر مع أندية ريال سرقسطة الإسباني وإسبانيول الإسباني وفياريال الإسباني وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.