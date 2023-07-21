جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس

انتقدت جماهير نادي النصر، قرار إدارة مسلي آل معمر بالتفريط في خدمات اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس الذي رحل عن النصر وانضم إلى نادي القادسية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت جماهير أصفر الرياض انتقدت سوء أداء دفاع الفريق وتراجع مستوى اللاعب عبدالإله العمري حيث تلقت شباك الفريق 9 أهداف في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.

ألفارو جونزاليس مكسب لـ القادسية

وانتقدت الجماهير رحيل ألفارو حيث طالبوا برحيل عبدالإله العمري ومادو والإبقاء على ألفارو مضيفين أن رحيله أصبح مكسبًا لنادي القادسية وخسارة للنصر.

وكان ألفارو صاحب الـ 33 سنة، لعب قبل انضمامه لـ النصر مع أندية ريال سرقسطة الإسباني وإسبانيول الإسباني وفياريال الإسباني وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.