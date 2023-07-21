Icon

جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس Icon منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي Icon شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر Icon تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان Icon إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ Icon 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية Icon إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة Icon حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان Icon إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر Icon الأهلي يودع عمر السومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تلقي دفاع النصر 9 أهداف في مباراتي سيلتا فيجو وبنفيكا

جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقدت جماهير نادي النصر، قرار إدارة مسلي آل معمر بالتفريط في خدمات اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس الذي رحل عن النصر وانضم إلى نادي القادسية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت جماهير أصفر الرياض انتقدت سوء أداء دفاع الفريق وتراجع مستوى اللاعب عبدالإله العمري حيث تلقت شباك الفريق 9 أهداف في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.

قد يهمّك أيضاً
بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

بوتين يستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

تعليق من الجيش الأمريكي على صاروخ كوريا الشمالية الأخير

تعليق من الجيش الأمريكي على صاروخ كوريا الشمالية الأخير

ألفارو جونزاليس مكسب لـ القادسية

وانتقدت الجماهير رحيل ألفارو حيث طالبوا برحيل عبدالإله العمري ومادو والإبقاء على ألفارو مضيفين أن رحيله أصبح مكسبًا لنادي القادسية وخسارة للنصر.

ألفارو جونزاليس لاعب النصر

وكان ألفارو صاحب الـ 33 سنة، لعب قبل انضمامه لـ النصر مع أندية ريال سرقسطة الإسباني وإسبانيول الإسباني وفياريال الإسباني وأوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم