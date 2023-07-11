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حتى الآن لم ينجح أصفر الرياض إلا في ضم بروزوفيتش فقط

جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير النصر عبر “تويتر” سياسة إدارة النادي حول طريقة التفاوض لضم الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح أصفر الرياض حتى الآن إلا في ضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي والتعاقد فقط مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو قادمًا من نادي بوتافوجو البرازيلي.

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جماهير النصر تؤيد التغريدة

وأيدت جماهير أصفر الرياض تغريدة الإعلامي الرياضي بندر العتيبي الذي قال: ” ما يحدث في المفاوضات أمر غريب وعجيب، لم تتم إلا صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بمبالغ كبيرة ولايزالون يتفاوضون في كل الاتجاهات”.

وأضاف العتيبي : ” المفاوض النصراوي يبحث عن لاعب كويس ورخيص، تلك السياسة بالتفاوض، انتهت فصفقات الأندية الأخرى باتت مدوية”.

بروزوفيتش نصراوي
اللاعب الكرواتي بعد توقيع العقود – المصدر @AlNassrFC

يذكر أن أصفر الرياض كان رغب في ضم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي لكن معاناة اللاعب مع إصابة مزمنة جعلت النصر يتراجع عن إتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن أصفر الرياض سينافس الهلال، لضم عبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.

 

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