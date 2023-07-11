جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات

انتقدت جماهير النصر عبر “تويتر” سياسة إدارة النادي حول طريقة التفاوض لضم الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح أصفر الرياض حتى الآن إلا في ضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي والتعاقد فقط مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو قادمًا من نادي بوتافوجو البرازيلي.

جماهير النصر تؤيد التغريدة

وأيدت جماهير أصفر الرياض تغريدة الإعلامي الرياضي بندر العتيبي الذي قال: ” ما يحدث في المفاوضات أمر غريب وعجيب، لم تتم إلا صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بمبالغ كبيرة ولايزالون يتفاوضون في كل الاتجاهات”.

وأضاف العتيبي : ” المفاوض النصراوي يبحث عن لاعب كويس ورخيص، تلك السياسة بالتفاوض، انتهت فصفقات الأندية الأخرى باتت مدوية”.

يذكر أن أصفر الرياض كان رغب في ضم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي لكن معاناة اللاعب مع إصابة مزمنة جعلت النصر يتراجع عن إتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن أصفر الرياض سينافس الهلال، لضم عبدالرحمن العبود لاعب نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.