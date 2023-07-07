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خلال فترة الانتقالات الصيفية

جماهير الهلال تطالب إدارة بن نافل بسرعة التعاقد مع نجم لاتسيو

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
جماهير الهلال تطالب إدارة بن نافل بسرعة التعاقد مع نجم لاتسيو
المواطن - فريق التحرير

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طالب جمهور نادي الهلال إدارة فهد بن نافل بسرعة التعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسم ” خلصوا مع سافيتش” في إشارة منهم إلى ضرورة سرعة حسم الصفقة قبل أن يتحرك ناد آخر لضم لاعب لاتسيو.

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المفاوضات لم تنتهِ بعد

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي إلى أنه بعد المحادثات الأخيرة بين ميلينكوفيتش سافيتش والهلال، تأكد أن الأمور لم تُحسم بعد، وستسمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أن تشيلسي التقى بوكيل سافيتش منذ أيام، ولكن لم يحدث تطورات حتى الآن، كما أن يوفنتوس الإيطالي مهتم بضمه منذ فترة، ويُمكن أن يضغط لحسم الصفقة قريبًا.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن سافيتش بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض لمدة 4 مواسم، وسيحصل على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

صفقات الهلال

وفي حالة ضم النجم الصربي سيكون ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم نجم تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز.

 

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