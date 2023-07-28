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جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع نيمار

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع نيمار
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير كشفت أن وكيل النجم البرازيلي أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال لأحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل.

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عرض الهلال لضم نيمار

وعلى الرغم من أن تقارير أخرى كشفت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد مغادرة بطل فرنسا، لكنه سيرحب بالانتقال لأحد أندية دوري روشن، في حال كان العرض مغريًا مما جعل جماهير الهلال تطالب بضمه، كما قالت شبكة CBS SPORT الأمريكية إن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم نيمار الذي يلعب مع الفريق الفرنسي منذ عام 2017 قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني.

نيمار

وفي الموسم الماضي، نجح النجم البرازيلي في إحراز 18 هدفًا في 31 مباراة، كما صنع 17 هدفًا.

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