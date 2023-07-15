جماهير الهلال تطالب برحيل كاريلو وميشايل

طالبت جماهير الهلال في صباح اليوم، إدارة فهد بن نافل بالاستغناء عن كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو وذلك بسبب أدائهما المتراجع في ودية ولفسبرجر النمساوي التي أُقيمت أمس الجمعة.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان ” رحيل ميشايل وكاريلو مطلب”، وذلك بعد ودية ولفسبرجر التي فاز فيها الهلال أمس بنتيجة 2-1.

وفي مباراة أمس، سجل لـ أزرق الرياض كل من البرتغالي روبن نيفيز وسالم الدوسري.

الشباب يفكر في ضم النجم البيروفي

وفي سياق آخر، يخطط نادي الشباب لضم لاعب آخر من نادي الهلال، وذلك بعد التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من أزرق الرياض.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالكريم الشمري عبر حسابه في “تويتر”: إن الليث يخطط لضم اللاعب البيروفي أندري كاريلو من الهلال بعد ضمه للكولومبي جوستافو كويلار من الهلال بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

وربما يسبب الأمر صدمة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي يخطط للاعتماد عليه كجناح بدلًا من المالي موسى ماريجا.