Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مواجهة ولفسبرجر وديًا

جماهير الهلال تطالب برحيل كاريلو وميشايل

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
جماهير الهلال تطالب برحيل كاريلو وميشايل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت جماهير الهلال في صباح اليوم، إدارة فهد بن نافل بالاستغناء عن كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو وذلك بسبب أدائهما المتراجع في ودية ولفسبرجر النمساوي التي أُقيمت أمس الجمعة.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان ” رحيل ميشايل وكاريلو مطلب”، وذلك بعد ودية ولفسبرجر التي فاز فيها الهلال أمس بنتيجة 2-1.

قد يهمّك أيضاً
تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي

تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي

الأهلي مهتم بضم نجم آرسنال

الأهلي مهتم بضم نجم آرسنال

وفي مباراة أمس، سجل لـ أزرق الرياض كل من البرتغالي روبن نيفيز وسالم الدوسري.

الشباب يفكر في ضم النجم البيروفي

وفي سياق آخر، يخطط نادي الشباب لضم لاعب آخر من نادي الهلال، وذلك بعد التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من أزرق الرياض.

الهلال - ميشايل وكاريلو

وقال الإعلامي الرياضي عبدالكريم الشمري عبر حسابه في “تويتر”: إن الليث يخطط لضم اللاعب البيروفي أندري كاريلو من الهلال بعد ضمه للكولومبي جوستافو كويلار من الهلال بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

وربما يسبب الأمر صدمة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي يخطط للاعتماد عليه كجناح بدلًا من المالي موسى ماريجا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم