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جماهير الهلال تطالب بضم نجم لاتسيو بعد اهتمام الاتحاد به

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
جماهير الهلال تطالب بضم نجم لاتسيو بعد اهتمام الاتحاد به
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بسرعة التحرك وضم اللاعب الصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش نجم خط وسط نادي لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد اهتمام نادي الاتحاد بضم اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

وسم قوي من جماهير الهلال

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا قبل قليل بعنوان ” يا بن نافل سافيتش مطلبنا” دليلًا على رغبة جماهير أزرق الرياض في ضم اللاعب لتدعيم مركز خط الوسط الهجومي.

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وفي وقت سابق، طالبت جماهير العميد إدارة الحائلي بعدم الاكتفاء بضم كل من بنزيما وكانتي وطالبوا بضم سافيتش صاحب الـ 27 عامًا والذي قدم مستويات مذهلة مع لاتسيو في آخر 8 سنوات.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو - الاتحاد

جدير بالذكر أن سافيتش انضم إلى لاتسيو في صيف عام 2015 قادمًا من نادي جينك البلجيكي.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك للمنافسة على الفوز بلقب دوري روشن ولقب كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

 

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