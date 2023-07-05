جماهير الهلال تطلب رحيل جانج هيون سو

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طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل، التخلص من اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو حتى يتسنى للفريق ضم لاعب أجنبي بدلًا منه.
ودشنت جماهير أزرق الرياض وسم ” استمرار جانج مرفوض”، حيث طالبت إدارة فهد بن نافل باستغلال دعم وزارة الرياضة للأندية من أجل التعاقد مع صفقات أجنبية من العيار الثقيل بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي.
ويُعاني المدافع الكوري الجنوبي، من الإصابة بورم حميد في الغدد الليمفاوية.
وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” مطلع يونيو الجاري أن اللاعب الكوري الجنوبي سيخضع لبرنامج علاجي يتراوح من 3 إلى 4 أشهر.
يذكر أن اللاعب الكوري انضم إلى الهلال في عام 2019 قادمًا من نادي طوكيو إف سي الياباني.