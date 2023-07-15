جماهير الهلال تعترض على استضافة الملز لمباريات فريقهم

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، اعتراضها على استمرار استضافة ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض لمباريات الفريق وذلك مع بدء مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

أسباب الاعتراض على ملعب الملز

وقال حساب يُدعى ” عمرو” عبر “تويتر” : ” ملعب الملز أقل بكثير من مستوى التطور الذي يحدث حاليًا في الدوري السعودي، سمعت من كثير من الناس أن الدخول فيه صعب وغير منظم ولا توجد مواقف”.

وقالت بعض من جماهير أزرق الرياض إن الدخول للملعب سهل لكن ركن السيارات في المواقف المحيطة بالملعب غير منظمة بالإضافة إلى عدم ترقيم المقاعد مما يجعل المشجع يجد صعوبة في إيجاد المقعد الخاص به.

وسيخوض الهلال أول مباراة له على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الجولة الثانية ضد الفيحاء يوم 19 أغسطس المقبل.

لقاء الجولة الأولى

جدير بالذكر أن أزرق الرياض سيواجه نادي أبها في لقاء الجولة الأولى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يوم 14 أغسطس.