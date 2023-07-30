Icon

تعادل بين الهلال والسد في الشوط الأول Icon جماهير برشلونة تُشيد بتألق فيرمين لوبيز Icon لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا Icon تكلفة وخسائر العالم في يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق Icon ميشايل يُحرز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد Icon طقس أغسطس في السعودية: درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى Icon تونسي ينقذ 17 فرنسيًا من حريق بمبنى سكني Icon 28 مليار دولار قيمة استثمارات الخليج في باكستان Icon إنذار أصفر لمنطقة مكة المكرمة: رياح شديدة حتى الـ2 صباحًا Icon 6 مؤشرات للاتجار بالأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سجل هدفًا جميلًا ضد ريال مدريد

جماهير برشلونة تُشيد بتألق فيرمين لوبيز

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
جماهير برشلونة تُشيد بتألق فيرمين لوبيز
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أشادت جماهير برشلونة الإسباني، بأداء اللاعب الإسباني الشاب فيرمين لوبيز وذلك بعد تألقه في مباراة ريال مدريد الودية التي أُقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر لوبيز صاحب الـ 20 عامًا بأداء مميز في مباراة ريال مدريد حيث سجل الهدف الثاني من تصويبة قوية ثم صنع الهدف الثالث للاعب فيران توريس.

قد يهمّك أيضاً
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي

3 مباريات غدًا في كأس العالم للسيدات

3 مباريات غدًا في كأس العالم للسيدات

معلومات عن فيرمين لوبيز 

وعاد لوبيز للمشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قادمًا من فريق ليناريس الإسباني، كما أن قيمة اللاعب التسويقية تصل إلى 300 ألف يورو ويملك عقدًا مع برشلونة حتى صيف عام 2024.

وفي مباراة ريال مدريد، قام لوبيز بـ 17 تدخلًا ومرر 10 تمريرات ناجحة، منها تمريرة مفتاحية في الهدف الثالث لـ برشلونة ضد ريال مدريد.

فيرمين لوبيز

وكان المدرب تشافي مدرب برشلونة تحدث عن أداء فيرمين لوبيز قائلًا: ” يستطيع التسديد من أي مكان وهذا ما كنا نفتقده في الموسم الماضي، لديه ميزة صناعة الفرص ولعب التمريرة الأخيرة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم