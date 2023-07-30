جماهير برشلونة تُشيد بتألق فيرمين لوبيز

أشادت جماهير برشلونة الإسباني، بأداء اللاعب الإسباني الشاب فيرمين لوبيز وذلك بعد تألقه في مباراة ريال مدريد الودية التي أُقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر لوبيز صاحب الـ 20 عامًا بأداء مميز في مباراة ريال مدريد حيث سجل الهدف الثاني من تصويبة قوية ثم صنع الهدف الثالث للاعب فيران توريس.

معلومات عن فيرمين لوبيز

وعاد لوبيز للمشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قادمًا من فريق ليناريس الإسباني، كما أن قيمة اللاعب التسويقية تصل إلى 300 ألف يورو ويملك عقدًا مع برشلونة حتى صيف عام 2024.

وفي مباراة ريال مدريد، قام لوبيز بـ 17 تدخلًا ومرر 10 تمريرات ناجحة، منها تمريرة مفتاحية في الهدف الثالث لـ برشلونة ضد ريال مدريد.

وكان المدرب تشافي مدرب برشلونة تحدث عن أداء فيرمين لوبيز قائلًا: ” يستطيع التسديد من أي مكان وهذا ما كنا نفتقده في الموسم الماضي، لديه ميزة صناعة الفرص ولعب التمريرة الأخيرة”.