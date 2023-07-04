جمجوم للأدوية: استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين آخر بديلًا له

أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية، عن صدور قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة سايمون جويلر من منصب عضو مجلس الإدارة (مستقل)، كما تمَّ الموافقة على تعيين جورج ب. شوردريه عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) حتى انتهاء دورة المجلس الحالية.

وذكرت شركة مصنع جمجوم في بيان لها بموقع “تداول”، أن سبب الاستقالة يرجع إلى التحاق سايمون بوظيفة لدى شركة أخرى، والتي في نظره قد تؤدي إلى تعارض في المصالح مع منصبه كعضو مجلس إدارة في الشركة.

نبذة عن العضو الجديد

وحول العضو الجديد، ذكرت شركة جمجوم للأدوية أن جورج هو قيادي تنفيذي سويسري الجنسية يعمل كعضو في مجلس إدارة لدى العديد من الشركات في المملكة وسويسرا.

وشغل جورج مهامًا تنفيذية مختلفة على مستوى القيادة العليا في شركة المراعي في الرياض، بين عامي 2004 و2019 حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة بين عامي 2015 و2019. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس المالية في مجموعة سويس آير من عام 1995 إلى عام 2001.

ويحمل جورج درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد الإدارة الدولي في سويسرا، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الأخرى من مؤسسات عالمية مرموقة.