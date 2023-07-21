جمهور الهلال يترقب الصفقات الجديدة أمام الكويت الكويتي بعد غد

يترقب جمهور الهلال، الصفقات الجديدة في مباراة الكويت الكويتي الودية بعد غدٍ الأحد في مباراة ودية ستقام على ملعب الملك فهد الدولي.

صفقات الهلال حتى الآن

وكان أزرق الرياض تعاقد مع 3 صفقات عالمية وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الكويت في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد حيث يسعى الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباريات البطولة العربية نهاية شهر يوليو الجاري في السعودية.