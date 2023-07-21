جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

تترقب الجماهير الهلالية مباراة الكويت الكويتي الودية، التي ستشهد تقديم الصفقات المنضمة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

تقديم الصفقات أمام الكويت الكويتي

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال آخر مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد ضد الكويت الكويتي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن يُقدم نادي الهلال الصفقات الجديدة؛ البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب المدير الفني خورخي جيسوس، قبل ودية الكويت الكويتي.

وطرح نادي الهلال تذاكر ودية الكويت الكويتي بسعر موحد بلغ 15 ريالًا عبر “بلو ستور”، وسيصاحب الحفل عروض خاصة وألعاب نارية، وشهدت إقبالًا جماهيرًا كبيرًا، ليصبح اسم المباراة ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

استعدادات الهلال للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل بداية الموسم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.