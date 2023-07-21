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ستشهد تقديم الصفقات الجديدة

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الهلالية مباراة الكويت الكويتي الودية، التي ستشهد تقديم الصفقات المنضمة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

تقديم الصفقات أمام الكويت الكويتي

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال آخر مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد ضد الكويت الكويتي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي.

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الكويت الكويتي
تفاصيل الحفل – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن يُقدم نادي الهلال الصفقات الجديدة؛ البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب المدير الفني خورخي جيسوس، قبل ودية الكويت الكويتي.

وطرح نادي الهلال تذاكر ودية الكويت الكويتي بسعر موحد بلغ 15 ريالًا عبر “بلو ستور”، وسيصاحب الحفل عروض خاصة وألعاب نارية، وشهدت إقبالًا جماهيرًا كبيرًا، ليصبح اسم المباراة ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

خورخي جيسوس
جيسوس – المصدر @Alhilal_FC

استعدادات الهلال للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل بداية الموسم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.

الهلال ضد دينامو كييف
جانب من مباراة لهلال ودينامو كييف – المصدر @Alhilal_FC

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