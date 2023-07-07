جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة البرلمان البولندي يصوت على حجب الثقة عن وزير الدفاع بلاشاك تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين غرق 951 مهاجرًا خلال 6 أشهر كانوا في طريقهم لإسبانيا السعودية ومصر يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس عبدالرحمن وأنفال شقيقان في نجران هزموا الصمم بالإرادة والعزيمة فابينيو على رادار الاتحاد
وثق مقطع فيديو امتلاء صحن الطواف بالكعبة المشرفة بجموع غفيرة من الطائفين، حيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية قبل ساعات من رفع أذان صلاة الجمعة من المسجد الحرام، الأجواء الروحانية بالمسجد، وامتلاء صحن الطواف بالطائفين، معلقة: جُمعة تتجلى بنورها.
وتستعد الجهات المختصة لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة، عقب انتهاء موسم الحج هذا العام 1444 هـ.
وأصدرت وزارة الحج والعمرة، التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غرة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.
فيديو | جُمعة تتجلى بنورها..
جموع غفيرة من الطائفين يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة#الإخبارية pic.twitter.com/iaJEcj0XWp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023