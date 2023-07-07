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بدء إصدار تأشيرات العمرة الإلكترونية

جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو امتلاء صحن الطواف بالكعبة المشرفة بجموع غفيرة من الطائفين، حيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

صحن الطواف

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أجواء روحانية

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية قبل ساعات من رفع أذان صلاة الجمعة من المسجد الحرام، الأجواء الروحانية بالمسجد، وامتلاء صحن الطواف بالطائفين، معلقة: جُمعة تتجلى بنورها.

وتستعد الجهات المختصة لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة، عقب انتهاء موسم الحج هذا العام 1444 هـ.

بدء إصدار تأشيرات العمرة

وأصدرت وزارة الحج والعمرة، التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غرة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

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