جندية جزائرية تثير إعجاب الرئيس تبون أثناء القتال

أثارت جندية جزائرية إعجاب المواطنين والرئيس عبدالمجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مشاركتها بحفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال.

جندية جزائرية

وظهرت يوم الأحد، الجندية بملامح شديدة، لم تخفِ أنوثتها، بينما كانت تحمل على كتفيها عسكريًّا بكل اقتدار وثقة.

واستطاعت الجندية أيضًا، خلال أدائها العرض، إثارة إعجاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي حياها وسط تصفيق الحضور.