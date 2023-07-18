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الرئيس الأمريكي يعرب عن قلقه

جندي أمريكي يعبر إلى كوريا الشمالية والبنتاجون يحقق

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
جندي أمريكي يعبر إلى كوريا الشمالية والبنتاجون يحقق
المواطن - فريق التحرير

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عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية.

تصريح الرئيس الأمريكي

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

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وكانت مصادر أمريكية مسؤولة قد اكدت في وقت سابق، أن جنديًا أمريكيًا عبر إلى داخل كوريا الشمالية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

ولم يتم التعرف على هوية الجندي، ولكن صحيفة “دونغ آ إيلبو” الكورية الجنوبية ذكرت، نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية، أن الشخص كان جنديًا في الجيش الأمريكي.

وكان يشارك في زيارة إلى منطقة الأمن المشتركة – قرية الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين والتي يحرسها جنود من كلا الجانبين.

 

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