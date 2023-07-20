جنون الطماطم يدفع المزارعين لتحقيق ثروات مليونية

تضاعفت أسعار الطماطم ثماني مرات مما جعل بعض المزارعين في الهند يحققون ثروات طائلة، ومع ذلك قد تثبت مكاسبهم غير المتوقعة أنها قصيرة الأجل؛ نظرًا لارتفاع محتمل في الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.

ارتفاع جنوني لأسعار الطماطم

وبلغت أسعار الطماطم بسوق التجزئة 178 روبية (ما يعادل 2.20 دولار) للكيلوجرام في نيودلهي يوم الأحد الماضي، بزيادة أكثر من 700% عن أول شهر يناير الماضي، وفق بيانات جمعتها وزارة الغذاء.

وقبل شهرين، تخلى أحد المزارعين في الهند جياكار، 33 عامًا، عن محصوله في مزرعة مساحتها 12 فدانًا في الهند، بعد أن انخفضت الأسعار إلى 5 بنسات للكيلوجرام الواحد، حسبما أفادت صحيفة “صنداي تايمز”.

ثراء مزارعي الطماطم المفاجئ

وقال المزارع الهندي جياكار: إنه وصل لمرحلة قرر فيها أن يترك الطماطم تتعفن بدلًا من أن يحصدها، بسبب هبوط أسعارها في الماضي. ولكن بعد ارتفاع الأسعار الجنونية باع 17 ألف صندوق طماطم مقابل 30 مليون روبية خلال شهري يونيو ويوليو.

وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 700 %، مما جعل الطماطم سلعة يصعب على الكثيرين شراؤها في الهند، بعد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وما تبعه من فساد معظم المحاصيل بسبب الآفات التي هاجمتها.

تدخلات حكومية

بدأت الحكومة تبيع الطماطم بأسعار مدعمة ونشرت شاحنات متنقلة في العديد من المواقع، وكان لجهودها بعض التأثير، لكن الأسعار تظل مرتفعة للغاية على المستهلكين في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار نسمة، وفقًا لـ “بلومبرغ”.

تقليديًا، ترتفع أسعار الطماطم أكثر في الأشهر الممطرة في يوليو وأغسطس، لكن الصعود كان استثنائيًّا العام الجاري. بينما يُتوقع أن تتراجع الأسعار في الأسابيع المقبلة مع تحسن حركة الشاحنات.