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جهود السعودية لدعم الأسعار العالمية للنفط تؤتي ثمارها

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
جهود السعودية لدعم الأسعار العالمية للنفط تؤتي ثمارها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أشادت تقارير الأسواق العالمية للنفط، بالسياسات النفطية للسعودية، فيما استقرت أسعار النفط الأربعاء 12 يوليو 2023، ويأتي ذلك في ظل وجود مخاوف اقتصادية ناتجة عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ومن المتوقع حدوث تحركات في اسعار النفط خلال الفترة المقلبة.

أسعار النفط الخام

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن أسعار النفط الخام ارتفعت عالميًا هذا الشهر بعد أن أبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط، على سياسات الخفض الطوعي للنفط، مما رفع أسعار النفط في أول مؤشر على أن جهودها لدعم الأسعار العالمية لها تأثير كبير.

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وبلغت العقود الآجلة لـ أسعار النفط خام برنت ذروتها، عند 79.36 دولارًا للبرميل في تعاملات اليوم الأربعاء. وحققت العقود الآجلة لـ أسعار النفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوياتها عن74.82 دولارًا للبرميل.

أسباب ارتفاع النفط

وقال مارك روسانو ، الشريك في مزود بيانات الطاقة الأساسي فيجين نتوورك، في تصريحات لـ “رويترز” إن “التخفيضات السعودية كان لها تأثير كبير على إمدادات البراميل النفطية المتوسطة والثقيلة”.

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مشتريات الحكومة الأمريكية لإعادة تخزين احتياطياتها الطارئة، وانقطاع الإنتاج بسبب حرائق الغابات الكندية، والمخاوف بشأن احتمال خفض إنتاج الخام الأمريكي لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. وقد تعرضت اسعار النفط لضغوط نتيجة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

أسعار الفائدة الأمريكية

وأوضح سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة لدى دي.بي.إس بنك، إنه من المنتظر أن يحدث نقصٌ في إمدادات النفط خلال الربع الثالث ولم نر بعد أثر الحذر إزاء رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبها أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن هناك استمرارية في حالة شح المعروض التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك من قبل كبار المصدرين السعودية وروسيا وفقًا لـ«رويترز».

 

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