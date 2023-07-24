جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة

تترقب الجماهير انطلاق منافسات البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، وسط صراع قوي من جميع الفرق، أملًا في مواصلة التقدم والتتويج باللقب.

موعد البطولة العربية

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة العربية 2023 في 3 مدن سعودية، وهي؛ أبها، الطائف والباحة، وتنطلق مرحلة المجموعات، مساء يوم الخميس المقبل، وستكون المباراة النهائية، يوم 12 أغسطس المقبل.

وستُقام مرحلة المجموعات خلال الفترة من 27 يوليو وحتى الثالث من شهر أغسطس المقبل، على أن تكون مباريات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس، ويُقام نصف النهائي، يوم 9 من الشهر ذاته.

مجموعات البطولة

وجاءت المجموعات في البطولة العربية 2023، كالتالي؛ المجموعة الأولى، الاتحاد، الشرطة العراقي، الترجي التونسي والصفاقسي، وضمت المجموعة الثانية كل من؛ الهلال، الأهلي طرابلس الليبي، السد القطري والوداد المغربي.

وضمت المجموعة الثالثة؛ النصر، الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، ويقع في المجموعة الرابعة كل من؛ شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جوائز النسخة الجديدة من البطولة

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة العربية جوائز مالية ضخمة، ما يُحفز جميع الفرق المشاركة لتقديم أفضل أداء ممكن، أملًا في التألق والفوز بالجائزة الكبرى، حيث يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار.

وتبلغ جوائز البطولة 10 ملايين دولار، بواقع 6 ملايين للبطل، 2.5 مليون للوصيف، 200 ألف لنصف النهائي، 150 ألف لربع النهائي، 100 ألف دولار لمرحلة المجموعات.