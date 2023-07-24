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تُقام في 3 مدن سعودية

جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، وسط صراع قوي من جميع الفرق، أملًا في مواصلة التقدم والتتويج باللقب.

موعد البطولة العربية

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة العربية 2023 في 3 مدن سعودية، وهي؛ أبها، الطائف والباحة، وتنطلق مرحلة المجموعات، مساء يوم الخميس المقبل، وستكون المباراة النهائية، يوم 12 أغسطس المقبل.

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وستُقام مرحلة المجموعات خلال الفترة من 27 يوليو وحتى الثالث من شهر أغسطس المقبل، على أن تكون مباريات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس، ويُقام نصف النهائي، يوم 9 من الشهر ذاته.

كأس الملك سلمان للأندية

مجموعات البطولة

وجاءت المجموعات في البطولة العربية 2023، كالتالي؛ المجموعة الأولى، الاتحاد، الشرطة العراقي، الترجي التونسي والصفاقسي، وضمت المجموعة الثانية كل من؛ الهلال، الأهلي طرابلس الليبي، السد القطري والوداد المغربي.

وضمت المجموعة الثالثة؛ النصر، الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، ويقع في المجموعة الرابعة كل من؛ شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

الاتحاد في الدوري السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

جوائز النسخة الجديدة من البطولة

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة العربية جوائز مالية ضخمة، ما يُحفز جميع الفرق المشاركة لتقديم أفضل أداء ممكن، أملًا في التألق والفوز بالجائزة الكبرى، حيث يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار.

وتبلغ جوائز البطولة 10 ملايين دولار، بواقع 6 ملايين للبطل، 2.5 مليون للوصيف، 200 ألف لنصف النهائي، 150 ألف لربع النهائي، 100 ألف دولار لمرحلة المجموعات.

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية

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