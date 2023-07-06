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تقام في السعودية ديسمبر المقبل

جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قيمة جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

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وسيحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، و 4 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني، ومليوني ونصف المليون دولار للمركز الثالث بينما ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس يحصل على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصد صاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع نصف مليون دولار.

6 فرق تشارك في كأس العالم للأندية 

وحسمت 6 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية، حيث تُلعب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

ويُشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

كما يتواجد في البطولة، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وفي الـ 26 من يونيو الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

 

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