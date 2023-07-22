جوازات المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات المعتمرين لعام 1445

الروبوت السعودية سارة عينها على مقعد المذيع وترفض الإفصاح عن عمرها جامعة الملك خالد تستحدث 15 تخصصًا موسى ديابي يرفض النصر ويختار أستون فيلا دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة لحظة انطلاق مناورات أمريكية أسترالية وسط توتر مع الصين سامر المسحل ينافس سعيد آل قبوص والمعيبد على رئاسة الاتفاق البديوي: حرق نسخ القرآن فعل شنيع يعكس التطرف وكراهية الأديان حقيقة تعاطي أسماك القرش الكوكايين وحبوب الهلوسة قدوم أليكس تيليس يُعجل برحيل نجم النصر انطلاق قمة وزراء طاقة مجموعة العشرين بحضور عبدالعزيز بن سلمان
استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال عام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأعلنت الجوازات قبل ذلك جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم العمرة،بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، عبر منافذها الدولية والجوية والبرية والبحرية.