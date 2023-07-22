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وسط إنهاء إجراءات دخولهم بسهولة

جوازات المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات المعتمرين لعام 1445

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
جوازات المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات المعتمرين لعام 1445
المواطن - واس

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استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال عام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

جاهزية الجوازات لموسم العمرة

وأعلنت الجوازات قبل ذلك جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم العمرة،بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، عبر منافذها الدولية والجوية والبرية والبحرية.

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