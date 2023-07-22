جوازات المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات المعتمرين لعام 1445

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال عام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

جاهزية الجوازات لموسم العمرة

وأعلنت الجوازات قبل ذلك جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم العمرة،بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، عبر منافذها الدولية والجوية والبرية والبحرية.