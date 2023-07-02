جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

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تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.