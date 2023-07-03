جوتا يجتاز الفحص الطبي للاتحاد

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أصبح نجم سيلتك الاسكتلندي، البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة للاعب البرتغالي في دبي، وسط توقعات بحسم صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الساعات المقبلة.
وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن جوتا أكمل الفحوصات الطبية في دبي، وسيوقع اليوم عقده كلاعب جديد في صفوف الاتحاد، وسيكون ممتدًا حتى يونيو عام 2026.
وأكدت تقارير أن الاتحاد، وضع جوتا خيارًا أول للتعاقد معه، بدلًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري أحمد حجازي الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما دفع الإدارة لرفع اسمه مؤقتًا.
وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي في أغسطس عام 2022، بعقد يمتد حتى 2027، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 7.5 ملايين يورو.
وشارك اللاعب البرتغالي في 83 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 26 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين.