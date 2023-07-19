جوجل تضع حدًا للحسابات غير النشطة

قررت شركة جوجل حذف الحسابات غير النشطة، والتي مضى عليها قرابة العامين دون استخدام من أصحابها أو دون أن يتم تسجيل دخول من خلالها.

حذف الحسابات غير النشطة

وعلق الخبير التقني سمير الجنيد على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “جوجل تضع حدًّا للحسابات غير النشطة، بمعنى أن أي حساب مضى عليه سنتان دون أي تسجيل دخول لتلك الفترة”.

إرسال تنبيه قبل الحذف

وأضاف سمير الجنيد أنه سوف يتم حذف الحساب مباشرة، ولن يتم قبول أي اعتراض لإعادة تنشيط الحساب”.

وتابع الجنيد “مع العلم أن جوجل سوف ترسل تنبيهاً قبل الحذف بأشهر لكي يتخذ المستخدم إجراء في تنشيط حسابه عبر تسجيل الدخول.