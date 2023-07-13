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جوجل تُطلق تطبيق تشات بوت بارد بالعربية

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
جوجل تُطلق تطبيق تشات بوت بارد بالعربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل، اليوم الخميس، أنها ستتطرح تطبيق تشات بوت “بارد”، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء أوروبا والبرازيل بهدف توسيع نطاق توفره ليشمل مئات الملايين من المستخدمين، وبعدة لغات من ضمنها اللغة العربية.

ووفقًا للشركة فإنها ستضيف المزيد من الميزات إلى التطبيق حيث تسعى جاهدة لمواكبة منافستها مايكروسوفت، التي تستخدم تطبيق (تشات جي بي تي) الشهير، ضمن سباق لتطوير الذكاء الاصطناعي المحوري للاستخدام التجاري.

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تشات بوت بارد

وفي فبراير الماضي، أطلقت جوجل تطبيق تشات بوت بارد ، لكنها أجلت طرحه المخطط له الشهر الماضي بالاتحاد الأوروبي، حيث فحص المنظمون ما إذا كانت الخدمة تمتثل لقواعد الخصوصية الصارمة للكتلة.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن جوجل قولها “تواصلنا بشكل استباقي مع الخبراء وواضعي السياسات ومنظمي الخصوصية”.

قالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا، وهي هيئة مراقبة الخصوصية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، إنها أرسلت إلى جوجل قائمة مفصلة بالأسئلة التي تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأنها. نتيجة لذلك، أوقفت جوجل إطلاق التطبيق مؤقتًا وأجرت عددًا من التغييرات قبل إطلاقه أوروبيًا يوم الخميس بهدف زيادة الشفافية وإجراء تغييرات في الضوابط للمستخدمين.

40 لغة

كما ذكرت جوجل تفاصيل بشأن التحسينات في منشور مدونة، والذي ينص على أنه يمكن الآن استخدام تطبيق تشات بوت بارد بأكثر من 40 لغة، من بينها العربية والصينية والألمانية والهندية والإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك،  يستطيع المستخدمون أيضا تخصيص نغمة وأسلوب ردود، وقالت جوجل “هذا مفيد إذا كنت تريد سماع النطق الصحيح للكلمة أو الاستماع إلى قصيدة أو نص.

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