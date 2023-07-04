جورجي جيسوس: أتمنى التعاقد مع برناردو سيلفا وخلافي معه انتهى

أوضح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الهلال أنه يتمنى تعاقد النادي مع مواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعليق جيسوس عن برناردو سيلفا

وتحدث جيسوس في تصريحات إعلامية قائلًا: ” بالطبع أتمنى التعاقد معه، وسوف أعتمد عليه في حال التوقيع معه”.

وأضاف: “الخلاف مع سيلفا كان في وقته وانتهى، لا توجد أي مشاكل بيننا حاليًا”.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الهلال عرض على لاعب مانشستر سيتي، راتبًا أسبوعيًا خرافيًا لإغرائه بالانتقال إلى أزرق الرياض.

راتب الهلال الأسبوعي أكبر

وكشفت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن الهلال لا يمانع تقديم 930 ألف يورو في الأسبوع، بينما يتقاضى اللاعب في مانشستر سيتي حاليًّا راتبًا أسبوعيًّا قدره 175 ألف يورو.

وفي وقت سابق، وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذين انضما مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحدٍّ جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.