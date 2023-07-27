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قادمًا من صفوف ليفربول

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يضم هندرسون

وكشف نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن حسم الصفقة، دون الكشف عن مدة التعاقد، حيث نشر مقطع فيديو يضم أبرز لقطات جوردان هندرسون مع ليفربول ومميزاته، وقال: “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”.

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وأكدت تقارير أن هندرسون سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، حيث خضع للفحص الطبي، واجتازه بنجاح، كما أشارت إلى أن تواجد خلال التدريبات في المعسكر الإعدادي بكرواتيا بالأمس.

جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق – المصدر @FabrizioRomano

جوردان هندرسون يودع ليفربول

وكان جوردان هندرسون قد وجه رسالة إلى جماهير ليفربول، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @JHenderson

وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.

وعلق جوردان هندرسون على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.

جوردان هندرسون
هندرسون

 

 

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