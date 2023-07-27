إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي مسيرة موسى ديمبيلي تُحفز الاتفاقيين ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف قتيل وعشرات المصابين بواقعة تسريب الكلور في مصر انهيار صفقة تخفيف الحكم عن نجل بايدن ضبط 13 مخالفًا لبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية
أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وكشف نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن حسم الصفقة، دون الكشف عن مدة التعاقد، حيث نشر مقطع فيديو يضم أبرز لقطات جوردان هندرسون مع ليفربول ومميزاته، وقال: “مزيج فاخر في معقل فارس الدهناء”.
وأكدت تقارير أن هندرسون سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، حيث خضع للفحص الطبي، واجتازه بنجاح، كما أشارت إلى أن تواجد خلال التدريبات في المعسكر الإعدادي بكرواتيا بالأمس.
وكان جوردان هندرسون قد وجه رسالة إلى جماهير ليفربول، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.
وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.
وعلق جوردان هندرسون على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.
مزيج فاخر 🏴 في معقل فارس الدهناء 💚❤️
#هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023