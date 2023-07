جوردان هندرسون يودع جماهير ليفربول

وجه النجم الإنجليزي جوردان هندرسون رسالة إلى جماهير ليفربول، بعدما اقترب من الرحيل والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

ونشر جوردان هندرسون مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.

وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.

وعلق جوردان هندرسون على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

واقتربت إدارة نادي الاتفاق، من الإعلان بشكل رسمي عن حسم صفقة جوردان هندرسون، حيث تُشير التقارير إلى انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعقد ممتد لـ3 مواسم.

It's hard to put these last 12 years into words and it's even harder to say goodbye. I will always be a Red. Until the day I die.

Thank you for everything.

You'll never walk alone.

Jordan ❤️https://t.co/nj2dY6S58W

— Jordan Henderson (@JHenderson) July 26, 2023