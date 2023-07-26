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بعد أنباء اقترابه من الاتفاق

جوردان هندرسون يودع جماهير ليفربول

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
جوردان هندرسون يودع جماهير ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم الإنجليزي جوردان هندرسون رسالة إلى جماهير ليفربول، بعدما اقترب من الرحيل والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

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رسالة هندرسون للجماهير

ونشر جوردان هندرسون مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، للحديث عن الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والتي استمرت لمدة 12 عامًا.

جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق – المصدر @FabrizioRomano

وظهر هندرسون في الفيديو؛ وهو يجلس في غرفة ملابس ليفربول للمرة الأخيرة، قبل أن يُغادر إلى ملعب “أنفيلد”، ووقف في نصف الملعب، كما تذكر يومه الأول مع الريدز وأبرز لحظاته مع النادي، ونشر صورًا من توقيع عقده.

وعلق جوردان هندرسون على مقطع الفيديو، قائلًا: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا.. سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

جوردان هندرسون
هندرسون

جوردان هندرسون للاتفاق

واقتربت إدارة نادي الاتفاق، من الإعلان بشكل رسمي عن حسم صفقة جوردان هندرسون، حيث تُشير التقارير إلى انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعقد ممتد لـ3 مواسم.

 

 

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