سر انتشار السرطانات المبكرة في البلدان ذات الدخل المرتفع وظائف شاغرة لدى طيران ناس وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر فالكاو مطلوب في دوري روشن صفقة تبادلية تُقرب حسان تمبكتي من الاتحاد جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات
اقتربت إدارة نادي الاتفاق، من الإعلان بشكل رسمي عن حسم صفقة انتقال نجم ليفربول، جوردان هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن جوردان هندرسون، وقع عقود انتقاله إلى صفوف الاتفاق رسميًا، اليوم الأربعاء، حيث سيُمثل صفوفه لمدة 3 مواسم، حتى عام 2026، وسيتم الإعلان خلال ساعات.
وأوضح فابريزيو رومانو في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم، أن جوردان هندرسون يتدرب بالفعل الآن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال معسكره الإعدادي في كرواتيا.
وسافر الإنجليزي هندرسون صاحب الـ33 عامًا، مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يُشارك في المباريات الودية.
وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.