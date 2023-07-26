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جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الاتفاق، من الإعلان بشكل رسمي عن حسم صفقة انتقال نجم ليفربول، جوردان هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوردان هندرسون اتفاقي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن جوردان هندرسون، وقع عقود انتقاله إلى صفوف الاتفاق رسميًا، اليوم الأربعاء، حيث سيُمثل صفوفه لمدة 3 مواسم، حتى عام 2026، وسيتم الإعلان خلال ساعات.

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جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق – المصدر @FabrizioRomano

وأوضح فابريزيو رومانو في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم، أن جوردان هندرسون يتدرب بالفعل الآن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال معسكره الإعدادي في كرواتيا.

وسافر الإنجليزي هندرسون صاحب الـ33 عامًا، مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يُشارك في المباريات الودية.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

هندرسون مع ليفربول

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

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