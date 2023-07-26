جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات

اقتربت إدارة نادي الاتفاق، من الإعلان بشكل رسمي عن حسم صفقة انتقال نجم ليفربول، جوردان هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوردان هندرسون اتفاقي

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن جوردان هندرسون، وقع عقود انتقاله إلى صفوف الاتفاق رسميًا، اليوم الأربعاء، حيث سيُمثل صفوفه لمدة 3 مواسم، حتى عام 2026، وسيتم الإعلان خلال ساعات.

وأوضح فابريزيو رومانو في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم، أن جوردان هندرسون يتدرب بالفعل الآن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال معسكره الإعدادي في كرواتيا.

وسافر الإنجليزي هندرسون صاحب الـ33 عامًا، مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يُشارك في المباريات الودية.

هندرسون مع ليفربول

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.