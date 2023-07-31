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لمدة 3 سنوات

جوزيه مورينيو عضو في مجلس أكاديمية مهد

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
جوزيه مورينيو عضو في مجلس أكاديمية مهد
المواطن - فريق التحرير

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عُين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، عضوًا في مجلس إدارة أكاديمية مهد وذلك لمدة 3 سنوات.

ونصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية، ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية، إضافة إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، جوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو، أعضاءً في مجلس إدارة الأكاديمية.

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مسيرة جوزيه مورينيو 

ويملك المدرب البرتغالي صاحب الـ 60 عامًا مسيرة تدريبية مميزة، حيث سبق له تدريب أندية بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي وانتقل لتدريب نادي روما في عام 2021.

وحقق مورينيو 29 بطولة في مسيرته كمدرب مع أندية “: بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وروما”.

وعلى المستوى القاري فاز مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ناديي بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، كما حقق لقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017 وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما في عام 2022.

مورينيو

أكاديمية مهد

ويذكر أن أكاديمية مهد الرياضية تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 يونيو 2021م تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة في الألعاب الفردية والجماعية، وتهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءًا من 6 أعوام لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.

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