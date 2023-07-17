جوستافو جوميز يوافق على عرض النصر

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يبدو أن نجم بالميراس البرازيلي، الباراغوياني جوستافو جوميز بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الاثنين، إلى أن نادي النصر مازال يسعى لضم صفقات جديدة؛ لتدعيم صفوفه هذا الصيف، وقدم عرضًا رسميًا لجوستافو جوميز.
ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن النجم الباراغوياني أعطى موافقة شفوية على الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، والتفاوض مع نادي بالميراس.
وكانت تقارير صحافية، قد أكدت مؤخرًا أن المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، طلب من إدارة النصر التعاقد مع جوستافو جوميز صاحب الـ30 عامًا، بعد رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس.
وأوضحت التقارير أن إدارة نادي بالميراس رفضت العرض الأول الذي تقدم به النصر، والذي بلغت قيمته 7 ملايين دولار، وتستعد لتقديم عرض آخر، خاصة بعد حصولها على موافقة اللاعب.
وكان جوستافو جوميز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس في عام 2020 قادمًا من ميلان الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في 2026، وشارك معه في 244 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 31 هدفًا وصنع 7 آخرين.
وتوج جوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين في عامين 2020 و2021.