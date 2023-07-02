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تكثيف كافة الخدمات لضيوف الرحمن

جولات ميدانية لتطييب أجواء المسجد الحرام

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
جولات ميدانية لتطييب أجواء المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب؛ احتفاءً بحجاج بيت الله الحرام.

60 مبخرة

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية وكافة جنبات المسجد الحرام على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

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تسخير كافة الخدمات للحجاج

وتأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات التي وجه بها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتسخير كافة الخدمات أمام قاصدي بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

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