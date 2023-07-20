جولة لمحمد عبده في الأخدود قبل إحياء أولى حفلاته بنجران

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زار فنان العرب الفنان محمد عبده منطقة الأخدود في نجران، اليوم، قبل إحياء أولى حفلاته في المنطقة غدًا الجمعة ضمن جولة المملكة.
وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، الفنان محمد عبده وهو داخل مركز الأخدود الأثري، إذ يستمع لشرح أبرز معالم المكان من قبل أحد مسؤولي المركز.
ويستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلة فنّية مختلفة في نجران ضمن حفلات جولة المملكة، غدًا الجمعة، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.
وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، وبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.
الفنان #محمد_عبده يزور منطقة #الأخدود في #نجران قبل إحياء أولى حفلاته في المنطقة غدا الجمعة ضمن #جولة_المملكة
عبر:@2266mariam pic.twitter.com/udq8jAb9hv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2023