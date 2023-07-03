جيرارد مدربًا لـ نادي الاتفاق رسميًا

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع أسطورة ليفربول، الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

نادي الاتفاق يتعاقد مع جيرارد

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات ستيفن في الملاعب وكمدير فني، وعلق قائلًا: “هنا منبع الأساطير.. يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق”.

وكان ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، قد قام بزيارة السعودية قبل أسبوعين، وتفقد منشآت النادي والملعب، ودخل في مفاوضات مع مسؤولين نادي الاتفاق، وأكد رفضه، قبل أن تعود المحادثات خلال الأيام الماضية، ليقبل العرض.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل 7 مرات وخسر 13 لقاء.

مسيرة ستيفن جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.