جيسوس: سنحاول تصحيح الأخطاء وفريقنا لم يكتمل

أكد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، أن الهلال سيكون أفضل في مواجهة السد القطري، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفريق الأول لكرة القدم لم يكتمل حتى الآن.

جيسوس يؤكد عدم اكتمال الفريق

وقال جيسوس عن مواجهة السد المرتقبة: “سيكون الخصم نظريًا أفضل من المباراة الأولى ونحن كذلك يفترض أن نكون أفضل، لا زلنا بداية الموسم وفريقنا لم يكتمل حتى الآن، سنحاول تصحيح الأخطاء رغم قلة المدة بين المباريات”.

وتابع جيسوس تصريحاته في المؤتمر الصحافي لمباراة الهلال والسد: “لا أعرف الخصم كثيراً، لكن مدربهم أعرفه جيدًا، وأعرف خططه وأفكاره، وعلى مستوى فريقي أرى أننا بعيدون عما أريده ولم نصل سوى لـ 20% فقط مما أريد”.

وأضاف: “فريقنا لم يكتمل حتى الآن، ولا زال لدينا اسمين سينضمان للمجموعة قريباً، نحتاج إلى مهاجمين اثنين يدخلون الفريق، ونعلم أننا في مرحلة تطور ويوم بعد آخر سنصل للمستوى الذي نريد والمستوى الحالي طبيعي لجميع الفرق”.

تعليق نيفيز على المباراة

ومن جانبه، قال نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز: “صحيح ليس لدينا وقت كافي لكن استفدنا من الوقت بعملية الاسترجاع البدني والذهني، وسنحاول تقديم الأفضل في المباراة المقبلة”.

واستكمل نيفيز: “أنا أمثل أحد أهم الفرق العربية وهذا يولد إحساس وضغط إيجابي، وأنا أؤمن بأنني سأقدم كل ما أستطيع لهذا الفريق لتحقيق أفضل النتائج بكل البطولات التي نشارك فيها”.