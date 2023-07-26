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مؤكدًا شعوره بالعودة لتدريب الهلال

جيسوس: هدفنا حصد كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
جيسوس: هدفنا حصد كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه كان يشعر بالعودة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة أخرى.

جيسوس يؤكد أهمية البطولة

وقال جيسوس: “تكمن أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في شقين، الأول؛ بعدم تحقيق فريق سعودي للبطولة منذ 9 سنوات، والثاني؛ أنها تأتي بمرحلة الإعداد؛ لكي نرى فريقنا لأي مرحلة وصل في الإعداد”.

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خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وتابع المدرب البرتغالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “شعرت في يوم من الأيام بعودتي لفريق الهلال، كوني وجدت الكثير من مشاعر الحب من النادي وجماهيره، والهلال في داخلي وآمل بأننا نحقق أهدافنا”.

وأضاف جيسوس: “علينا التركيز على المجموعة الحالية، وإعدادها للموسم الطويل، ومازلنا في طور إكمال مرحلة الإعداد، وتُعد البطولة من ضمن أهدافنا، وتأتي بفترة مناسبة جدًا مع بداية الموسم للوقوف والتركيز والتطوير لتحقيق أهدافنا”.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد أهلي طرابلس

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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