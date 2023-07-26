جيسوس: هدفنا حصد كأس الملك سلمان للأندية مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف
شدد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه كان يشعر بالعودة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة أخرى.
وقال جيسوس: “تكمن أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في شقين، الأول؛ بعدم تحقيق فريق سعودي للبطولة منذ 9 سنوات، والثاني؛ أنها تأتي بمرحلة الإعداد؛ لكي نرى فريقنا لأي مرحلة وصل في الإعداد”.
وتابع المدرب البرتغالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “شعرت في يوم من الأيام بعودتي لفريق الهلال، كوني وجدت الكثير من مشاعر الحب من النادي وجماهيره، والهلال في داخلي وآمل بأننا نحقق أهدافنا”.
وأضاف جيسوس: “علينا التركيز على المجموعة الحالية، وإعدادها للموسم الطويل، ومازلنا في طور إكمال مرحلة الإعداد، وتُعد البطولة من ضمن أهدافنا، وتأتي بفترة مناسبة جدًا مع بداية الموسم للوقوف والتركيز والتطوير لتحقيق أهدافنا”.
ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.