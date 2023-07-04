جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

الانسحاب من مخيم جنين

وشارك طيران الاحتلال الإسرائيلي في عملية تأمين الانسحاب من مخيم جنين

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالمخيم إلى 11 شهيدًا.

إضراب شامل

وعم اليوم الثلاثاء، إضراب شامل بمدن الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين.

وبحسب قناة العربية، تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.