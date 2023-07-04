بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين حوادث دموية تهز أمريكا عشية عيد الاستقلال اختتام الورشة التدريبية الأولى لبرنامج زمالة الصحافة للحوار بنجاح في عمان اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدربين ومدربات مليار يورو خسائر فرنسا بسبب أعمال شغب أعقبت مقتل نائل جامعة الأعمال والتكنولوجيا تفتح باب القبول لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم تداول تسمح لـ “الراجحي المالية” بمزاولة أنشطة صناعة السوق نجم برشلونة ينتقل إلى دوري روشن بسبب جوندوجان
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
وشارك طيران الاحتلال الإسرائيلي في عملية تأمين الانسحاب من مخيم جنين
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالمخيم إلى 11 شهيدًا.
وعم اليوم الثلاثاء، إضراب شامل بمدن الضفة الغربية احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين.
وبحسب قناة العربية، تعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.