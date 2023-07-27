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عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم

جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس محمد بازوم أمس الأربعاء، وذلك تفادياً للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة وفقًا لـ بيان وقعه رئيس أركان الجيش اليوم الخميس.

دعوة رئيس النيجر

وقال رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، في وقت سابق، إن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل، ومن جانبه أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسًا للحكومة بالنيابة، داعياً للتعبئة لمقاومة الانقلاب، مؤكداً أن حكومة بازوم هي الحكومة الشرعية.

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جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”.

بيان الجيش

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: “نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه”، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن “ذلك يأتي على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية”.

موقف الانقلابيين من المجتمع الدولي

كذلك أكد تمسك المجلس بـاحترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر، مطمئناً أيضاً المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان”.

ولفت بيان العسكريين الانقلابيين أيضاً إلى تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل”.

إعلان إغلاق الحدود

وجاء في البيان: “يتم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع” و”يُفرَض حظر تجول اعتباراً من هذا اليوم، من الساعة 22.00 حتى الساعة 05.00 (21.00 إلى 04.00 بتوقيت غرينتش) على كامل التراب حتى إشعار آخر”.

جاء ذلك بعدما احتجز عناصر من الحرس الرئاسي، بوقت سابق أمس الأربعاء، الرئيس محمد بازوم، بينما منحهم الجيش مهلة لإطلاق سراحه، وكُلّفت بنين في ضوء ذلك تأدية وساطة.

كما فرّق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

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