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خلال فترة الانتقالات الصيفية

حارس إنتر ميلان الثالث على رادار النصر

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
حارس إنتر ميلان الثالث على رادار النصر
المواطن - فريق التحرير

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يضع نادي النصر أنظاره على التعاقد مع الحارس الإيطالي أليكس كورداز الحارس الثالث في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صفقتان لـ النصر من إنتر ميلان

وذكر الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لن يكون اللاعب الوحيد الذي سينضم من الإنتر لأصفر الرياض بل سينضم معه الحارس الإيطالي كورداز لصفوف الفريق العاصمي.

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وأضاف أونا أن كورداز سيكون مدرب حراس مرمى فريق الشباب في نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

أليكس كورداز - إنتر ميلان - النصر

مسيرة حارس الإنتر الثالث

وانضم كورداز صاحب الـ 40 عامًا إلى نادي إنتر ميلان في عام 2021 قادمًا من فريق كروتوني الإيطالي.

وسبق لـ كورداز اللعب في صفوف أندية سبيزيا الإيطالي وبارما الإيطالي ونادي لوجانو السويسري.

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