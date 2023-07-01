حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، عن تعاقده مع حارس مرمى النصر السابق، الأرجنتيني أوجستين روسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أوجستين روسي ينتقل لفلامنجو

وأشار نادي فلامنجو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أوجستين روسي بات لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “ننتظر تصديات كثيرة لمرمانا”.

وجاء تعاقد فلامنجو مع أوجستين روسي بعد يوم واحد من نهاية تعاقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث سيُمثل الفريق البرازيلي حتى عام 2027، وذلك بعدما وقع على الاتفاق المبدئي معه يوم 9 يناير الماضي.

ويتواجد حارس مرمى النصر السابق، في البرازيل منذ يوم الاثنين الماضي، وبدأ اليوم الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة من الدوري.

روسي مع النصر

ولعب أوجستين روسي الـ6 أشهر الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على سبيل الإعارة، قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولم يظهر بالمستوى المتوقع، وحملته الجماهير مسؤولية الخسارة ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

وشارك أوجستين روسي في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، بينهم 6 لقاءات كأساسي وآخر كبديل، بمعدل 541 دقيقة، واهتزت شباكه 6 مرات، وتصدى لـ6 كرات، وقام بـ117 تمريرة ناجحة بمعدل 73.1%، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.