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حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، عن تعاقده مع حارس مرمى النصر السابق، الأرجنتيني أوجستين روسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أوجستين روسي ينتقل لفلامنجو

وأشار نادي فلامنجو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أوجستين روسي بات لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “ننتظر تصديات كثيرة لمرمانا”.

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أوجستين روسي
روسي بعد التوقيع – المصدر @Flamengo_en

وجاء تعاقد فلامنجو مع أوجستين روسي بعد يوم واحد من نهاية تعاقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث سيُمثل الفريق البرازيلي حتى عام 2027، وذلك بعدما وقع على الاتفاق المبدئي معه يوم 9 يناير الماضي.

ويتواجد حارس مرمى النصر السابق، في البرازيل منذ يوم الاثنين الماضي، وبدأ اليوم الاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة من الدوري.

أوجستين روسي
النادي يُرحب بالحارس – المصدر @Flamengo_en

روسي مع النصر

ولعب أوجستين روسي الـ6 أشهر الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على سبيل الإعارة، قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولم يظهر بالمستوى المتوقع، وحملته الجماهير مسؤولية الخسارة ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

وشارك أوجستين روسي في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، بينهم 6 لقاءات كأساسي وآخر كبديل، بمعدل 541 دقيقة، واهتزت شباكه 6 مرات، وتصدى لـ6 كرات، وقام بـ117 تمريرة ناجحة بمعدل 73.1%، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

أوجستين روسي - النصر
أوجستين روسي – المصدر @AlNassrFC

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