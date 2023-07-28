Icon

أول تعليق للرئيس الانتقالي في النيجر Icon الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع رياض محرز Icon هل يصلح تقسيم التوقيت في السعودية لعدة مناطق زمنية؟ Icon رياض محرز مودعًا السيتي: اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي Icon رياض محرز أهلاوي حتى 2027 رسميًا Icon نهب وهتافات لـ روسيا بعد انقلاب النيجر Icon لقاء الهلال وأهلي طرابلس يمنح جيسوس رقمًا سلبيًا Icon حافظوا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة Icon الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً Icon حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعا للإبلاغ عن مخالفي قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

حافظوا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
حافظوا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، المؤسسات والشركات وأصحاب العمل بالسعودية، بضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وتجنيبهم ما يسبب لهم مخاطر صحية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

صحة العاملين

وقال الرزقي في تغريدة عبر موقع تويتر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال؛ ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حسب توقع المركز الوطني للأرصاد، نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46%

طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46%

انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق

انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق

الإبلاغ عن المخالفين

وحث متحدث الموارد البشرية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات خاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التطبيق أو على رقم 19911.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم