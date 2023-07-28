حافظوا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

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دعا متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، المؤسسات والشركات وأصحاب العمل بالسعودية، بضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين لديهم، وتجنيبهم ما يسبب لهم مخاطر صحية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الرزقي في تغريدة عبر موقع تويتر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال؛ ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حسب توقع المركز الوطني للأرصاد، نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.
وحث متحدث الموارد البشرية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات خاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التطبيق أو على رقم 19911.