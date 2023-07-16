حالات يتم حظرك فيها نهائيًا على تطبيق واتساب

يحتوي تطبيق التراسل الفوري واتساب على عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها، وفي حالة كسر هذه القواعد قد يقوم التطبيق، بحظرك بشكل نهائي وفقاً لسياسة الخصوصية التي يتبعها البرنامج.

وحذر واتساب الملايين من مستخدميه بضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالتطبيق، حيث يجب عليهم ألا يقعوا في خطأ انتهاك محاذير التطبيق لتفادي الحظر.

ثلاثة أخطاء رئيسية

وهناك ثلاثة أخطاء رئيسية يمكنها أن تسبب في ذلك: منها استخدام تطبيقات واتساب المزيفة حيث أن حين يتم استخدامها فإن واتساب يقوم بحظر مستخدميها نهائيا، لذلك من الأفضل الالتزام بالإصدار الرسمي.

مراسلة الغرباء

ومن بين تلك الحالات في واتساب مراسلة الأشخاص الذين لا تعرفهم، حيث أن هذا الأمر يعرضك للحظر، وفي حال تلقى واتساب عددًا كبيرًا جدًا من التقارير ، فقد يقرر حظر رقمك تمامًا، إلى جانب إرسال الرسائل الآلية أو المجمعة.