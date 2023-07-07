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حالة التوأم السيامي المصري سلمى وسارة مستقرة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
حالة التوأم السيامي المصري سلمى وسارة مستقرة
المواطن - واس

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قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس, بزيارة التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، حيث اطمأن معاليه على استقرار حالتهما الصحية وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.

حالة التوأم السيامي المصري

وعبر معاليه عن تقديره الواسع لجهود الكادر الطبي المعالج للتوأم، متمنيًا الشفاء العاجل لهما.
يذكر أن سلمى وسارة كانتا تشتركان في منطقة الرأس وأجريت لهما عملية فصل ناجحة في 22 يونيو 2023 بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال شارك فيها 31 من الكوادر الطبية السعودية المختصة.

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