حالة وفاة وتضرر عشرات المنازل في زلزال إندونيسيا

أعلن‭‭ ‬‬المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث أن زلزالًا قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، مساء الجمعة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين توفي شخص نتيجة أزمة قلبية على ما يبدو أثناء الزلزال.

خسائر زلزال إندونيسيا

وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبدالمهاري، لـ “رويترز”، اليوم السبت، إن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمنشآت الصحية والتعليمية في منطقة يوجياكارتا وإقليم جاوة الوسطى.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال شعر به السكان في عدة مدن بمنطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر سكانًا في إندونيسيا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

إشارات مرور تهتز وسقوف تسقط.. لحظة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في #إندونيسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة#الحدث pic.twitter.com/UZlIBZgMPg — ا لـحـدث (@AlHadath) June 30, 2023

إندونيسيا تقع على خط النار

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترًا، فيما تضررت عشرات المنازل جراء الزلزال ووقعت بعض الإصابات البشرية.

هزات أرضية

وخلال الشهور الماضية، ضربت هزات أرضية عدة مناطق في العالم أقواها كان فجر السادس من فبراير جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا وبلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة أكثر من 43 ألفًا وعشرات الآلاف من الضحايا والمنكوبين ودمار كبير في المباني والبنية التحتية.