Icon

دور ماني في انتقال نيكولاس جاكسون لتشيلسي Icon لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض Icon ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين Icon السياسة تقضي على حلم لاعب محترف من كوريا الشمالية Icon قوات أمن الحج تضبط 105 حملات وهمية و17615 شخصًا حاولوا الحج بلا تصريح Icon خوان دوكي مديرًا للإدارة الطبية في الهلال Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالجوف Icon إتاحة احتساب القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة Icon الربيعة: الدعم اللامحدود من القيادة وراء نجاح موسم حج 1444 Icon حالة وفاة وتضرر عشرات المنازل في زلزال إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لحظة وقوع الأسقف وتصدع عشرات المنازل

حالة وفاة وتضرر عشرات المنازل في زلزال إندونيسيا

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
حالة وفاة وتضرر عشرات المنازل في زلزال إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن‭‭ ‬‬المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث أن زلزالًا قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، مساء الجمعة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين توفي شخص نتيجة أزمة قلبية على ما يبدو أثناء الزلزال.

خسائر زلزال إندونيسيا

وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبدالمهاري، لـ “رويترز”، اليوم السبت، إن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمنشآت الصحية والتعليمية في منطقة يوجياكارتا وإقليم جاوة الوسطى.

قد يهمّك أيضاً
المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين

المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين

200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج

200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال شعر به السكان في عدة مدن بمنطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر سكانًا في إندونيسيا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

إندونيسيا تقع على خط النار

وتقع إندونيسيا في جنوب شرق آسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال وقع على عمق 25 كيلومترًا، فيما تضررت عشرات المنازل جراء الزلزال ووقعت بعض الإصابات البشرية.

هزات أرضية

وخلال الشهور الماضية، ضربت هزات أرضية عدة مناطق في العالم أقواها كان فجر السادس من فبراير جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا وبلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى وفاة أكثر من 43 ألفًا وعشرات الآلاف من الضحايا والمنكوبين ودمار كبير في المباني والبنية التحتية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم