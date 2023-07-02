حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك 30 مليون يورو قد تُقرب بوفون من دوري روشن العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023 شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم الخدمات للحجاج عبر 4 مسارات إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى الوسط الرياضي ينعى طلال بن منصور رئيس الاتحاد الأسبق النصر يستهدف ضم دي خيا
كشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.
وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.
ويتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، وذلك منذ يوم الجمعة الماضي، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.