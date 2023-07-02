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حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.

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زيارة المسجد النبوي

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، وذلك منذ يوم الجمعة الماضي، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

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