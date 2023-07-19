حديث ودي يجمع ولي العهد وتميم بن حمد

وثق مقطع فيديو حديثًا وديًّا جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير قطر تميم بن حمد أثناء استقبال الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لحظات استقبال ولي العهد الوفود، ومن بينهم الشيخ تميم بن حمد، حيث جرى حديث ودي بينهما.

اختتام القمة

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- قبل قليل- اختتام القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

كلمة ولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تأتي تجسيدًا للروابط العريقة مع هذه الدول، مضيفًا أنها تأتي أيضًا لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

وأشار ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.